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رئيس “الأعلى للإعلام” يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة المولد النبوي الشريف

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أحمد جودة - القاهرة - هنّأ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال رئيس الأعلى للإعلام: “يطيب لي أن أتقدم إلى فضيلتكم بأخلص التهاني بمناسبة ذكرى مولد أشرف الخلق وخاتم الأنبياء، سيدنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، داعيًا الله أن يعيدها عليكم وعلى الشعب المصري والأمتين الإسلامية والعربية، بموفور الصحة والخير والازدهار”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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