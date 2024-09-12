وزارة التعليم توجه بتدريب المعلمين الجدد قبل بدء العام الدراسى الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 01:33 مساءً - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بشأن تدريب المعلمين الجدد الذين تم إعلان نتيجتهم وذلك في المواد الأساسية على مدار خمسة أيام على أن يشمل جزء من التدريب طرق التعامل مع الطلاب المدمجين، في ضوء الاستعداد للعام الدراسي 2025/2024، موضحة أنه فى ضرورة التنسيق بين إدارة التدريب والتوجيه الفني للمواد الدراسية بتدريب المعلمين الجدد الذين تم إعلان نتيجتهم وذلك في المواد الأساسية على مدار خمسة أيام على أن يشمل جزء من التدريب طرق التعامل مع الطلاب المدمجين .

وشددت على أنه يتم موافاة الوزارة بالأعداد التي سيتم تدريبها خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر 2024، مع سرعة الانتهاء من كافة الجداول المدرسية والعمل على الالتزام بتنفيذ كافة القرارات الوزارية الصادرة للمراحل التعليمية ) الابتدائي والإعدادي والثانوي والالتزام بالإعلان عن مجموعات الدعم المدرسي والالتزام بما ورد بالقرار المنظم لها.

وشددت الوزارة على أنه يتم الالتزام كافة العاملين بجميع المدارس من معلمين وإداريين وأخصائيين بتنفيذ المهام الموكلة إليهم من إدارة المدرسة طبقا للقواعد.