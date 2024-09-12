نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1446هــ.

وبهذه المناسبة الكريمة أرسل وزير الأوقاف خطابات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى كل من: سيادة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

ويهنئ وزير الأوقاف الشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية، وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بهذه الذكرى العطرة، سائلًا الله (عز وجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة على سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعلى الشعب المصري كله بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصر وأهلها وجيشها وشرطتها بحفظه وأمانه وضمانه.