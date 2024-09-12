أخبار مصرية

حياة كريمة توفر مستلزمات المدارس لأبناء غير القادرين قبل الدراسة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 04:29 مساءً - استعرض وفد مؤسسة "حياة كريمة" خلال اجتماع مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف عددا من المحاور المتعلقة بقطاع التعليم.

 

 

- توفير مستلزمات المدارس لأبناء غير القادرين قبل بدء العام الدراسى.

 

- التعاون مع إحدى المؤسسات فى مشروع التعليم لتطوير معامل الكمبيوتر فى 100 مدرسة بجانب المساهمة فى تدريب أولياء الأمور على استخدام الحاسب الآلى ومحو الأمية الرقمية لديهم.

 

- المساهمة فى تنفيذ مشروع "راجع مدرستى" والذى بدأ تنفيذه منذ عامين لتوزيع الشنط الدراسية والمستلزمات المدرسية ودفع المصروفات المدرسية للأسر غير القادرة على دفع المصروفات.

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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