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الأزهري يجتمع بقيادات هيئة الأوقاف المصرية ومديري المناطق بجميع محافظات الجمهورية

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أحمد جودة - القاهرة - عقد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اجتماعًا موسعًا مع قيادات هيئة الأوقاف المصرية ومديري المناطق على مستوى الجمهورية بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الأستاذ أحمد عطية أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الهيئة، والأستاذ محمد سالم مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف المصرية، والمستشار عبد الله خلف نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية، وعدد من قيادات هيئة الأوقاف ومديري المناطق.

وهنأ وزير الأوقاف قيادات الهيئة ومديري المناطق وجميع العاملين بهيئة الأوقاف المصرية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.


وخلال الاجتماع ثمن الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف جهود العاملين بهيئة الأوقاف المصرية، وتحقيق أعلى العوائد والأرباح التي تتنامى بشكل مستمر في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) المستديمة بصون أصول الأوقاف وأعيانها واستثمار عوائدها بما يحقق الصالح العام.

وأكد وزير الأوقاف أن هناك آلية عمل جديدة ستشهدها الهيئة خلال الأيام المقبلة، وسيتم تطبيقها على أرض الواقع لرفع مستوى العمل بالهيئة، والقفز بأداء العاملين وتحسين قدراتهم، واستمرار آلية التطوير، وتعظيم استثمارات الهيئة، والحفاظ على أعيان الوقف.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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