حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 05:25 مساءً - وزير الطيران المدني يستقبل رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران المدني

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني المصري، الشيخ. م/ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح، رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي والوفد المرافق له بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال الطيران المدني.

حيث أشاد الجانبان بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها جولة المفاوضات الثنائية التي عقدت بين كلٍ من سلطة الطيران المدني المصري ونظيرتها الكويتية؛ في إطار دعم توجهات حكومة البلدين الشقيقين لدفع مزيد من آفاق التعاون والتكامل الإقتصادي المشترك بينهما، بما يصبو بشكل فعال لصالح الناقلات الجوية المصرية والكويتية ويحقق مزيد من الخدمات المرجوة للمسافرين.

وخلال اللقاء، رحب وزير الطيران المدني برئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي والوفد المرافق له؛ مشيرًا بأهمية عقد تلك المباحثات المشتركة لدعم علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، بما يلبي متطلبات نمو الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مقاصد الجذب السياحي المصري،مشيدًا بما أسفرت عنه تلك المفاوضات الثنائية من خلال توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتحديث الممارسات التشغيلية بين مصر والكويت في مجال الطيران المدني.

ومن جانبه؛ أعرب رئيس الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لوزير الطيران المدني على حفاوة الإستقبال، مشيدًا بالنتائج الإيجابية والفعالة التي أسفر عنها الاجتماع بين الجانبين المصري والكويتي؛ بما يحقق الفائدة المرجوة لكل منهما؛ متمنيًا مزيد من التعاون والشراكات المثمرة بين البلدين في مجال الطيران المدني.