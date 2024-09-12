الرئيس السيسي: «قمة المستقبل» تنعقد في ظل أزمات دولية متنامية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 06:31 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قمة المستقبل» تنعقد في ظل أزمات دولية متنامية سياسيا واقتصاديا، وأخص بالذكر هنا؛ حالة التصعيد الخطيرة بالشرق الأوسط، بما لها من تداعيات سلبية على المستوى الدولي، وهو ما يحتم علينا، أن تتضافر جهودنا خلال القمة.. لتحقيق الأولويات التالية:

أولاً: التمسك التام بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة.. لإرساء نظام قائم على مبادئ وقواعد القانون الدولي.. دون تمييز أو معايير مزدوجة.. وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.. لترسيخ استقرار السلم والأمن الدوليين.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالحدث الرئاسي الافتراضي نداء عالمي لقمة المستقبل»، قائلا: ثانيا، إصلاح هيكل النظام المالي العالمي.. وتعزيز مشاركة الدول النامية في آليات صنع القرار الاقتصادي.. وتقوية دور الأمم المتحدة في الحوكمة الاقتصادية الدولية.. بما يسهم في تسهيل حصول دول الجنوب على التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة.. فضلاً عن معالجة أزمة الديون التي تتراكم على الدول النامية.. جرّاء أزمات عالمية لم تتسبب فيها تلك الدول».

وتابع: ثالثا، تعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع على المستوى العالمي.. ومواجهة تحديات الأمن الغذائي التي تتفاقم نتيجة عوامل متعددة.. على رأسها نُدرة المياه.. سواء لأسباب طبيعية أو مصطنعة.. الأمر الذي يتطلب تعاوناً دولياً.. للوفاء بحق الجميع في النفاذ للمياه.. واحترام القانون الدولي فى إدارة الأنهار العابرة للحدود.. لضمان تحقيق التوافق بين الدول المعنية.. وعدم وقوع أضرار على أية دولة».