خبير عسكرى: جبهة لبنان فتحت لإسناد غزة واشتعلت الأوضاع فيها بعد اغتيال فؤاد شكر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 06:32 مساءً - قال العميد إلياس فرحات الخبير العسكري، إن جبهة الجنوب اللبناني مشتعلة منذ الثامن من أكتوبر تحت عنوان إسناد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتضمنت تلك الجبهة اشتباكات على طول الحدود من رأس الناقورة على ساحل البحر المتوسط إلى مزارع شبعا، وهي حرب مواقع مستمرة، وكانت تمتد في العمق أحيانا إلى داخل لبنان وإسرائيل.

وأكد «فرحات» خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حزب الله على مدار الحرب وحتى الآن يلتزم بعدم استهداف قصف أهداف مدنية في إسرائيل رغم أن القوات الإسرائليية استهدفت العديد من المواطنين اللبنانيين، موضحاً أن ما أجج الأوضاع على الجبهة اللبنانية في الوقت الراهن اغتيال إسرائيل، فؤاد شكر في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت رغم تطمينات دولية بعدم استهداف إسرائيل الضاحية.

وأضاف الخبير العسكري، أنه على الرغم من أن حزب الله رد على اغتيال شكر، وعادت الأوضاع إلى سابقتها إلا أن حاليا توجد حالة من التصعيد ضمن قواعد الاشتباك، حيث تقصف إسرائيل بعنف منطقة الليطاني ووصلت في بعض الأحيان إلى 15 غارة، فيما قصف حزب الله معظم المواقع العسكرية الإسرائيلية في منطقة الجليل جنوبا من نهاريا إلى طبريا وصولا إلى الجولان؛ مستخدما في قصف الطائرات المسيرة والصواريخ الكاتيوشا والباليستية، ما أدي إلى نزوح نحو 100 ألف إسرائيلي من المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان.

وأردف، أن أعداد النازحين الكبيرة من الحدود مع لبنان خلق مشكلة غير مسبوقة في إسرائيل وتشكل ضغطا على حكومة نتنياهو والمجتمع الإسرائيلي، فضلاً عن الشلل الذي أصاب المصانع الإسرائيلية، وقطاعي السياحة والزراعة.