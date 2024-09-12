نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة القومية للأنفاق تكشف حقيقة إيقاف ترام الرمل خلال شهر نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة القومية للانفاق بيانًا إعلاميا تنفي فيه ما تم تداولة عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف ترام الرمل خلال شهر نوفمبر القادم.

وأكدت الهيئة أن هذا الخبر عار تماما من الصحة وأن المشروع لا يزال في مرحلة الطرح ولم يتم التعاقد على تنفيذ أعمال البنية الأساسية الخاصة به.

وتهيب الهيئة القومية للأنفاق بالمواطنين بعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والتي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام والحصول على المعلومات الصحيحة من وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.