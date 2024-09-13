«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا عن تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 سبتمبر 2024 09:36 صباحاً - عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا عن حزمة التسهيلات الضريبية، التي أعلنت عنها الحكومة، والتي تتضمن عددا كبيرا من المحفزات لمجتمع الأعمال في إطار أولويات السياسة المالية للدولة، لتقليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية.

القناة قالت إن الرؤية العامة لحزمة التسهيلات الضريبية تعتمد على تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، من خلال معالجة التحديات التي تؤثر سلبا على العلاقة بينهما، كما تهدف للقضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة، وتحقيق الثقة والاستقرار للنظام الضريبي.

وأضافت القناة، أن إقرار حزمة التسهيلات الضريبية، سيؤدي إلى تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الامتثال الطوعي للنظام الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

وأوضحت القناة، أن هذه الحزمة جاءت لتتلافى التحديات التي تواجه المنظومة الضريبية والتي تؤثر سلبا على تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي.