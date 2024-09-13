نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الفعاليات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حفل تكريم لأوائل مدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية التي تعمل بنظام التأسيس العسكري والمتفوقين من ذوي الهمم لخلق روح التنافس والمداومة على التميز بين مختلف المدارس وتنمية روح الولاء والإنتماء لدى شباب مصر.

وخلال الفعاليات تم تكريم قادة ومديرى تلك المدارس نظرًا لتميزهم خلال العام الدراسي 2023 / 2024 وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ونائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني.

كما نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة معرضًا لمنتجات أبناء مصر من القادرون باختلاف، بهدف تسهيل عرض منتجاتهم وأعمالهم الفنية التي تبرز موهبتهم وقد حظي المعرض بإقبال كبير من الجمهور الذين أبدوا إعجابهم بالمعروضات وإبداعات حولتها الأيدي الماهرة لذوي الهمم إلى أدوات تناسب الحياة العصرية.

ولمتابعة حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجالات التنمية الشاملة فى مختلف ربوع الوطن نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية التى تنفذها الدولة المصرية لتحقيق رؤية مصر المستدامة 2030.