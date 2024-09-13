الداخلية تواصل ضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة بـ8 محافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 سبتمبر 2024 10:33 صباحاً -

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها .. فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بمشاركة مديريات أمن (الإسماعيلية - الشرقية - قنا – الإسكندرية – سوهاج – المنوفية – القليوبية – المنيا) من ضبط (18 قضية بإجمالى 27 متهم).. بحوزتهم (257 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 18 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 10 كيلو جرام لمخدر الأفيون –

6 كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو" – 10 آلاف قرص مخدر لعقار الكبتاجون) وكذا ضبط (3 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 8 قطع سلاح أبيض –

3 سيارات - 2 دراجة نارية – 4 ميزان – ماكينة تصنيع – 150 كيلو جرام من المواد المستخدمة فى التصنيع – 3 إسطمبة لتصنيع الكبتاجون – أدوات ومعدات تصنيع – مبالغ مالية "من متحصلات الإتجار فى المواد المخدرة").

هذا وتوالى الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وضبط العناصر القائمة على ترويجها.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى ( 40,8 مليون جنيه ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.