تفاصيل إطلاق حملة «حياة كريمة» و«فاهم» لتعزيز الصحة النفسية وتقديم الدعم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 سبتمبر 2024 10:33 صباحاً - نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسى فعالية بعنوان "المتانة النفسية فى الخدمة المجتمعية" لتعزيز الوعى بأهمية الصحة النفسية للعاملين بمجالات العمل التنموى والمجتمعى مع التركيز على بناء قدرات الصمود أمام التحديات النفسية التى تواجههم.

تمثل الفعالية فرصة للعاملين بالقطاع التنموى لاكتساب معارف واستراتيجيات جديدة للحفاظ على صحتهم النفسية أثناء تأدية أدوارهم المجتمعية.

الفعالية شملت جلسات حول استراتيجيات الصمود وإدارة الضغوط النفسية، إضافة لتقديم الدعم اللازم لتطوير القدرات الشخصية فى بيئات العمل التى تتطلب مواجهة التحديات المستمرة.

وتأتى الفعالية ضمن سلسلة من المبادرات التى تسعى لتمكين العاملين بالقطاع الأهلى وتعزيز دورهم فى المجتمع ودعت مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة فاهم جميع المؤسسات والجمعيات التنموية والمجتمعية للعمل على تقديم برامج دعم وتوعية مستمرة تسهم فى تعزيز القدرات النفسية والصمود لدى فرق العمل فى مواجهة تحديات الخدمة المجتمعية.