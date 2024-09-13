مباحثات مصرية إسبانية حول وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات لغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 سبتمبر 2024 10:33 صباحاً - التقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة صباح اليوم الجمعة، مع خوسيه مانويل ألبارس وزير خارجية إسبانيا، وذلك في مستهل زيارته إلى مدريد للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وفى تصريح للسفير/ تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في غزة، والجهود المصرية لوقف إطلاق النار وانفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.

وذكر المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطى أعرب عن تقديره للعلاقات التاريخية مع إسبانيا، مثمناً موقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية وخاصة قرارها الحكيم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، معرباً عن تطلع مصر لاعتراف مزيد من الدول بالدولة الفلسطينية، باعتباره ركيزة رئيسية لتحقيق السلام بالشرق الأوسط.

وأضاف السفير خلاف أن وزير الخارجية أشاد بالعلاقات المتميزة بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية، وأكد على أهمية تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الإسبانية المُباشرة إلى مصر، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر ومنها البنية التحتية، والنقل، والمياه، والطاقة المُتجددة والخضراء، والربط الكهربائي.