نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأسمى آيات التهاني إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الله أن يديم على مصر الأمن والاستقرار تحت قياده فخامته الرشيدة.

وأكد الدكتور قنديل على أهمية هذه المناسبة العطرة، قائلًا: "نستلهم من ذكرى مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة والحكمة الخالدة في ترسيخ قيم الحق والعدل".



وأشار رئيس الجامعة إلي التفاف الجامعة بكافة كوادرها خلف رئيس الجمهورية في مسيرة التنمية الشاملة، مؤكدًا دعمهم الكامل لقراراته الحكيمة الهادفة لتحقيق التقدم والازدهار لمصر.

كما قدم الدكتور السيد قنديل التهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية.

وتقدم الدكتور قنديل التهنئة ايضا لأسرة جامعة حلوان بهذه المناسبة المباركة، متضرعًا إلى المولى عز وجل أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.