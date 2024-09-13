نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المهندسين يعلن تضامنه مع نقيب الصحفيين.. ويدعو النواب للتمهل في اتخاذ القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، أنه من حقنا جميعًا إبداء آرائنا في كافة القضايا المتعلقة بهذا الوطن التي تصيغ وتشكل حاضره ومستقبله.

وتابع: من هذا المنطلق، فإنني أرفض الإصرار على تنفيذ مشروع قانون الإجراءات الجنائية بهذا الشكل المتعجل رغمًا من اعتراضات البعض، ومطالبة آخرين بالتروي والتريث واستكمال الحوار بشأنه.

وواصل نقيب المهندسين: إن التاريخ يعلمنا دائمًا أنه لن تسري قوانين غير معبرة عن واقع واحتياجات الشعب ما دام صدرت متسرعة كما حدث في عشرات القوانين مع إدانة واضعيها والمتحمسين لها.

وأعلن النبراوي تضامنه مع خالد البلشي- نقيب الصحفيين، وأرفض ما يتعرض له من إساءة وتهديد، كما أثمن موقفه في تقديم هذه الدراسة المحترمة الوافية الرافضة لبعض بنود مشروع القانون.

ودعي مجلس النواب إلى التمهل في اتخاذ القرار حول القانون، والاستماع إلى كافة الآراء حول بنوده، مع الدعوة إلى حوار مجتمعي بشأنه، فلا يمكن أن نختلف في أمر يتعلق بأمان واستقرار ومستقبل هذا البلد وشعبه العظيم.