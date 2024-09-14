وزارة الصحة : يمكن تلقى الأطفال للقاح الإنفلونزا بداية من عمر 6 أشهر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 07:29 صباحاً - قالت وزارة الصحة والسكان إنه لا يوجد تقسيم لجرعة الإنفلونزا أيا كان السن ويعطى لقاح الإنفلونزا بداية من عمر 6 شهور فما فوقها.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الطفل فى المرحلة العمرية من 6 أشهر حتى 9 سنوات إذا كان أول مرة له لتلقى اللقاح فهو يحتاج إلى جرعتين بينهما شهر على الأقل.

وأشارت الوزارة إلى أنه أما إذا كان قد سبق له تلقى اللقاح فى السنوات السابقة فهو يحتاج جرعة واحدة فقط والجرعة لكل الأعمار واحدة وهى نصف مل تحقن فى عضلة الفخذ الأمامية أو فى عضلة الكتف حسب العمر.

واستكملت: "ومن عمر 9 سنوات فما فوقها فهو يحتاج لجرعة واحدة فقط وغالبا لا نحتاج لتكرار الجرعة خلال الموسم الواحد رغبة فى تحسين مناعة الشخص ضد الإنفلونزا إذا كان قد تلقى جرعاته بشكل سليم".

وأضافت: "كلما حرصنا على تلقى اللقاح مبكرا وقبل دخول الشتاء وذروة انتشار الإنفلونزا كلما حصلنا على أقصى استفادة منه علما بأنه يمكن تلقيه فى أى وقت دون ضرر ولكن ما قد يتأثر هو فترة الحماية".