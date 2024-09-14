نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس ليوم السبت 14 سبتمبر 2024: انخفاض طفيف في درجات الحرارة مع استمرار الرطوبة العالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم السبت 14 سبتمبر 2024، مشيرة إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة في معظم المناطق.

من المتوقع أن يسود طقس حار رطب خلال النهار على أغلب الأنحاء، بينما سيكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا.

تفاصيل حالة الطقس الأسبوع القادم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية خلال الأسبوع القادم.

ورغم هذا الانخفاض، فإن نسبة الرطوبة ستظل مرتفعة، مما سيؤدي إلى استمرار الطقس الحار والرطب في النهار، مع مائل للحرارة ورطب في الليل.

حالة الطقس غدًا

نهارًا:

القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية: حار رطب.

حار رطب. جنوب سيناء وجنوب الصعيد: شديد الحرارة.

ليلًا:

أغلب الأنحاء: مائل للحرارة رطب.

مائل للحرارة رطب. السواحل الشمالية: معتدل الحرارة رطب.

الرياح والشبورة المائية

توقعت خرائط الطقس نشاطًا لحركة الرياح المعتدلة خلال فترات متقطعة، مع احتمالية تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق الزراعية والمسطحات المائية.

ستنشط الرياح أحيانًا في مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة البحرين

البحر المتوسط: معتدل، بارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

معتدل، بارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح شمالية غربية. البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، بارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح شمالية غربية.

فرص الأمطار

تتوافر فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الشمالية مثل الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، وخاصة على المناطق الشمالية.

الرياح

توقعت خرائط الطقس أيضًا نشاطًا للرياح المعتدلة أحيانًا على مناطق شمال الصعيد والسواحل الشمالية وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تتراوح سرعتها بين 30 إلى 36 كم/ساعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة: 34°C نهارًا، 24°C ليلًا

34°C نهارًا، 24°C ليلًا 6 أكتوبر: 35°C نهارًا، 23°C ليلًا

35°C نهارًا، 23°C ليلًا بنها: 34°C نهارًا، 24°C ليلًا

34°C نهارًا، 24°C ليلًا دمنهور: 32°C نهارًا، 24°C ليلًا

32°C نهارًا، 24°C ليلًا دمياط: 31°C نهارًا، 26°C ليلًا

31°C نهارًا، 26°C ليلًا الإسكندرية: 31°C نهارًا، 24°C ليلًا

31°C نهارًا، 24°C ليلًا شرم الشيخ: 37°C نهارًا، 28°C ليلًا

37°C نهارًا، 28°C ليلًا أسوان: 41°C نهارًا، 28°C ليلًا

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