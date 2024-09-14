التشكيل المتوقع للزمالك أمام الشرطة الكينى بالكونفدرالية اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 08:26 صباحاً - يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اليوم السبت مشواره فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة الشرطة الكينى فى الثالثة عصراً بدور 32 فى لقاء يطمح فيه الفارس الأبيض إلى انطلاقة مبشرة تؤمن أحلامه وتثبت أقدامه عند جماهيره فى الموسم الجديد.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى:محمد صبحى،خط الدفاع: حمزة المثلوثى،حسام عبد المجيد،عمر جابر،محمد شحاتة،خط الوسط،ناصر ماهر،عبد الله السعيد،نبيل عماد "دونجا"،خط الهجوم: زيزو،سيف الجزيرى،مصطفى شلبى.

وتضم قائمة الزمالك الأفريقية للموسم الجديد 35 لاعبًا وهم:حراسة المرمى: محمد صبحى – محمد عواد – محمود الشناوى – عمر عبد العزيز،خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثى – أحمد محمود – محمود حمدى "الونش" – مصطفى الزنارى – حسام عبد المجيد – أحمد مجدى – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطى – محمود بنتايك -محمد حمدي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدى – سيد عبد الله "نيمار" – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبى – كونراد ميشالاك،خط الهجوم: سيف الجزيرى – حسام أشرف – ناصر منسى – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدى ندياي.

ويغيب عن الفريق الأبيض كلاً من: عمر عبد العزيز الحارس الشاب لأسباب فنية، محمود حمدي الونش لاستمرار التأهيل والتعافي من إصابته، أحمد فتوح بسبب أزمته الأخيرة فى حادث السير، محمود بنتايج لعدم قيده في القائمة الأولى، والشاب حسن أبو المعاطي لوجهة نظر فنية.