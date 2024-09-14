انت الأن تتابع خبر ليس 21 سبتمبر للجميع.. متى موعد دخول المدارس والجامعات؟ توضيح وزاري بشأن إجازة السبت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - موعد دخول المدارس.. متى موعد دخول المدارس.. يهتم الكثير من اولياء الامور والاهالي بالتساؤل عن موعد دخول المدارس وموعد اول يوم دراسي في جميع مدارس الجمهورية، خاصة بعد انتشار أنباء على منصات التواصل الاجتماعي ، والتي تزعم انه سيتم إلغاء إجازة السبت.

وفي هذا التقرير نكشف لكم توضيح وزارة التعليم بشأن إجازة يوم السبت وهل تبدأ الدراسة في جميع المدارس يوم 21 سبتمبر أم يوم 22 سبتمبر؟

موعد دخول المدارس

حالة من التساؤلات سيطرت على جروبات أولياء الامور حول موعد أول يوم دراسي في المدارس هل سيكون يوم السبت الموافق 21 سبتمبر ام يوم الاحد 22 سبتمبر 2024.

وردًا على هذه التساؤلات، كشفت وزارة التربية والتعليم أن قرار إلغاء إجازة السبت لم يصدر من الوزارة ، بل متروك لكل إدارة ومحافظة وفقا لطبيعة وظروف كل مدرسة.

كما نفت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، صدور قرار بإلغاء إجازة السبت في جميع مدارس الجمهورية، وشددت على أن هذا القرار تتخذه كل محافظة وفقا لتصريحاتها، وخاصة يطبق على بعض المدارس الحكومية التي تتبع نظام التدريس بفترتين.

هل المدارس 22 سبتمبر ام 21 سبتمبر؟

معظم مدارس الجمهورية سوف تبدأ يوم 22 سبتمبر الموافق يوم الاحد، ولكن بعض المدارس سوف تبدأ الدراسة بها يوم 21 سبتمبر الموافق السبت، لذلك على اولياء الامور متابعة قرارات المحافظة والمديرية والمدرسة التابع لها لمعرفة موعد اول يوم دراسي.

موعد دخول المدارس في الجامعات