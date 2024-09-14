نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم السبت 14 سبتمبر 2024: ارتفاع الرطوبة يفاقم الإحساس بالحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت معظم مناطق مصر اليوم السبت 14 سبتمبر 2024، شعورًا بالحر الشديد على الرغم من انخفاض درجات الحرارة.

ويعزى هذا الشعور إلى ارتفاع نسب الرطوبة في طبقات الجو العليا، التي تزيد من الإحساس بالحرارة بمعدل درجتين إلى ثلاث درجات مئوية فوق درجات الحرارة المسجلة.

تفاصيل حالة الطقس

وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن البلاد تشهد استمرارًا في ارتفاع نسب الرطوبة، مما يزيد من الشعور بحرارة الشمس.

وفيما يلي تفاصيل نسب الرطوبة على معظم المناطق:

القاهرة الكبرى:

نسبة الرطوبة العظمى : 80%

: 80% نسبة الرطوبة الصغرى: 35%

الوجه البحري:

نسبة الرطوبة العظمى : 85%

: 85% نسبة الرطوبة الصغرى: 40%

السواحل الشمالية:

نسبة الرطوبة العظمى : 90%

: 90% نسبة الرطوبة الصغرى: 50%

شمال الصعيد:

نسبة الرطوبة العظمى : 55%

: 55% نسبة الرطوبة الصغرى: 25%

جنوب الصعيد:

نسبة الرطوبة العظمى : 30%

: 30% نسبة الرطوبة الصغرى: 20%

توقعات الطقس اليوم

الطقس نهارًا:

أغلب الأنحاء : حار ورطب.

: حار ورطب. الوجه البحري والسواحل الشمالية: يكون الطقس حارًا ورطبًا طوال النهار، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة.

الطقس ليلًا:

أغلب الأنحاء : مائل للحرارة ورطب.

: مائل للحرارة ورطب. السواحل الشمالية: معتدل الحرارة ورطب.

تحذيرات الطقس

الشبورة المائية : قد تتشكل شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية.

: قد تتشكل شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية. الرياح: رياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء، وخاصة خلال فترات متقطعة.

حالة البحرين

البحر المتوسط:

الارتفاع : من متر ونصف إلى مترين.

: من متر ونصف إلى مترين. اتجاه الرياح : شمالية غربية.

: شمالية غربية. الحالة العامة: معتدلة.

البحر الأحمر:

الارتفاع : من مترين إلى مترين ونصف.

: من مترين إلى مترين ونصف. اتجاه الرياح : شمالية غربية.

: شمالية غربية. الحالة العامة: معتدلة إلى مضطربة.

درجات الحرارة المتوقعة