نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف قيادية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية: المستندات وطريقة التقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني عن توفر عدد من الوظائف التخصصية القيادية. هذه الوظائف تتطلب مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة، وتستهدف الأفراد المؤهلين لشغل المناصب التالية:

مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية

مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية

مدير عام الإدارة العامة للبحث العلمي

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة الطيران المدني 2024

لتقديم طلب لشغل إحدى هذه الوظائف، يجب على المتقدمين تجهيز مجموعة من المستندات الهامة. يتعين تقديم هذه المستندات في ملفات، ويجب أن تحتوي كل ملف على العناصر التالية:

بيان الحالة الوظيفية

يجب أن يتضمن البيان المؤهلات العلمية والتدريبية.

إدراج تقارير كفاية الأداء عن آخر ثلاث سنوات.

توضيح الخبرة النوعية والزمنية، والوظائف الإشرافية والقيادية السابقة.

الشهادات والدورات التدريبية

تقديم الشهادات المتعلقة بمجالات الحاسب الآلي واللغات الأجنبية.

إدراج أي شهادات تتعلق بالمشاركة في المؤتمرات، إعداد البحوث والدراسات، وسابقة العمل في المنظمات الدولية والإقليمية إن وجدت.

أوجه التميز والإنجازات

تقديم مستندات تدل على أوجه التميز، مثل الحصول على جوائز المدير المتميز، خطابات الشكر والتقدير، أو أي بيانات أخرى يمكن إضافتها.

توضيح أبرز الإنجازات والإسهامات التي قام بها المتقدم، مدعمة بالمستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

المقترح التطويري

تقديم مقترح وافي لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية. يجب أن يتضمن المقترح أهدافًا محددة زمنيًا وقابلة للقياس، مع ذكر الوسائل اللازمة للتحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.

صور فوتوغرافية ومستندات أخرى

عدد 6 صور شمسية حديثة بمقاس 4×6.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

طريقة التقديم لوظائف وزارة الطيران المدني 2024

للتقديم لشغل إحدى الوظائف القيادية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يجب على المتقدمين اتباع الخطوات التالية:

استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة

يمكن الحصول على نموذج الطلب من الإدارة العامة للموارد البشرية، إدارة عمليات الموارد البشرية.

عنوان الإدارة: الهيئة العامة للأرصاد الجوية، شارع الخليفة المأمون، كوبري القبة، القاهرة.

تسليم الطلبات

يجب تسليم طلبات الوظائف والمستندات باليد إلى الأمانة الفنية للجنة القيادات بإدارة عمليات الموارد البشرية.

تتطلب هذه الوظائف مستوى عالٍ من الخبرة والاحترافية، وتوفر فرصة للعمل في بيئة مهنية متميزة. لذا، يُنصح بالتحضير الجيد لكل متطلبات التقديم لضمان تقديم طلب مميز يتماشى مع المعايير المحددة.