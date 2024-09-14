وزير الزراعة يبحث مع السفير اليابانى التعاون فى تكنولوجيات الزراعة الحديثة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 10:29 صباحاً - استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السفير أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة ووفد الجايكا اليابانية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. الوزير استهل الحديث بالتأكيد علي العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين مشيرا الى تطور علاقات التعاون الزراعي خلال السنوات الماضية وتطلع الجانبان لاستمرار العمل سوياً من أجل تدعيم هذا التعاون مستقبلا.

الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لبعض مشروعات التعاون الفني المقدمة من الجانب الياباني في إطار برامج المساعدات التنموية اليابانية ، وتحديدا البرامج التدريبية للتعاون الثلاثي بين مصر واليابان وأفريقيا والتي تركز علي قضايا الأمن الغذائي في القارة الأفريقية وخاصة زراعة الأرز للوصول بها إلي أعلي أنتاجية ما بين 10 – 12 طن للهكتار، شاكراً للوزارة التعاون والتنسيق المثمر في هذا الإطار. وهنا أكد الوزير علي أهمية تعظيم الاستفادة من نقل التكنولوجيات اليابانية والخبرات في مجال زراعة أصناف من الأرز المقاوم للملوحة والجفاف والانعكاسات البيئية في ظل تحديات التغيرات المناخية وندرة المياه، مع إمكانية التباحث حول سبل التعاون في إدخال تكنولوجيات الزراعة المائية (Hydroponic) الموفرة للمياه.

لقاء الوزير والسفير تناول كذلك آفاق التعاون بين الجانبين في مجال ترشيد المياه من خلال تطوير أنظمة الري الحقلي والتحول من الأنظمة التقليدية إلي الأنظمة الحديثة الموفرة للمياه خاصة فيما زراعات قصب السكر ، وهو الامر الذي أكد الوزير على أهميته للقطاع الزراعي ودعمه للتعاون بشأنه. ومن جانبه اشار السفير الياباني إلي زيارته إلي المركز العالمي للأسماك في إطار التعاون مع الجانب المصري في مجال تنمية المصايد السمكية والاستزراع السمكي والمنفذ مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الميكنة الزراعية فقد أكد السفير بأنه من المنتظر القيام قريبا بالتوقيع علي الخطابات المتبادلة بين الجانبين لتوفير منحة يابانية لقطاع الزراعة الآلية بالوزارة لتوفير الآلات الزراعية الحديثة بالإضافة إلي تقديم تكنولوجيا الـ GPS الحديثة لربط مراكز الخدمة الآلية في جميع أنحاء الجمهورية من خلال المنحة المقدمة من الجانب الياباني. ومن ناحية أخرى أعرب الوزير عن إمكانية التباحث حول إقامة مصنع لتصنيع الآلات الزراعية في مصر باستثمارات يابانية حيث أشار إلي إمكانية النظر في التعاون من أجل إقامة مركزاً لصيانة المعدات اليابانية وضمان استدامة التطوير في المراحل القادمة. وفيما يتعلق بمشروعات الدعم الفني أشار السفير الياباني إلى نتائج المرحلة الأولي من مشروع "الزراعة الموجهة» اي الزراعة من اجل السوق ادت إلى توجيه عدد كبير من صغار المزارعين لمفهوم زراعة المنتجات التي يحتاجها السوق المصري « ISMAP" حيث نفذت المرحلة الاولى منه في صعيد مصر بمحافظتي المنيا وأسيوط والذي ستتم المرحلة الثانية منه في محافظات جديدة مثل سوهاج والدقهلية.