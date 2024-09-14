ضبط عاطل متهم بالنصب على أجنبي عبر تطبيق إلكتروني

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 10:29 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، بتضرره من آخر تواصل معه عبر أحد التطبيقات الإلكترونية بقصد تأجير سيارة ، وقيامه بتحويل مبلغ مالى كتأمين إلا أن الأخير لم يسلمه السيارة أو رد المبلغ المالى.

بإجراء التحريات تبين ان وراء إرتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وإعترف بممارسته نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب، وعثر بحوزته على (3 هواتف محمولة - مبلغ مالى).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.