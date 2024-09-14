ضبط 71 قضية إتجار فى الأسلحة النارية بأسيوط خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 10:29 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط عدد (71) قضايا إتجار فى الأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (17 بندقية آلية – 43 بندقية خرطوش – 56 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (71 متهم "لـ 32 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (16) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (6,150 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,480 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 2,070 كيلو جرام لمخدر الشابو – كمية لمخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (20 متهم "لـ 16 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (563) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (5,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدرى "الهيروين – الشابو").. بحوزة (6 متهمين " لـ 3 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (5) قطع سلاح نارى (بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش- فرد محلى- خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تنفيذ عدد (801) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 20 كيلو جرام لمخدر البانجو – 13 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) .. وكذا ضبط (4) قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش- 3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين "لـ3 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.