إعلام الوزراء يوضح حقيقة تأجيل تنفيذ قرارات إعادة هيكلة المرحلة الثانوية إلى العام الدراسي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 10:29 صباحاً - تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، منشوراً منسوباً لوزارة التربية والتعليم يزعم تأجيل تنفيذ قرارات إعادة هيكلة المرحلة الثانوية إلى العام الدراسي 2025/2026.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل تنفيذ قرارات إعادة هيكلة المرحلة الثانوية إلى العام الدراسي 2025/2026، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن الوزارة.

مشددةً على أنه لم يتم إصدار أي قرارات خاصة بهذا الشأن، مشيرةً إلى أن خطة الوزارة الخاصة بإعادة هيكلة المرحلة الثانوية والمقرر تطبيقها خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025، سارية ومستمرة كما هي دون تأجيل أو إلغاء.

حيث تستهدف الخطة إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئًا معرفيًا على الطلاب، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.