القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يشن هجمات كبيرة على طول الحدود الجنوبية اللبنانية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 11:26 صباحاً - قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: إننا نشهد تصعيدا كبيرا، على طول الحدود الجنوبية اللبنانية، بعد الاعتداءات الإسرائيلية العنيفة التي طالت عدة بلدات خلال الساعات الماضية، بينها مناطق مدنية.

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال استهدف منطقة مدنية في بلدة الأحمدية بالبقاع الغربي في الجنوب الشرقي للبنان، وهناك غارة جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت منزلًا ببلدة كفر رمان بمدينة النبطية، وهذه البلدة تقع في عمق الجنوب اللبناني.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أن هذا القصف أدى إلى إصابة 13 شخصًا، فضلًا عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في الغارة التي طالت بلدة الأحمدية، منوهًا بأن هناك سلسلة من الهجمات التي نفذها "حزب الله" باستخدام عشرات صواريخ "الكاتيوشا" تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية.