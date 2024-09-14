حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 7 حتى 13 سبتمبر، وجاء ذلك على النحو الآتي:

(1) شهد السيد فرانك ڤالتر شتاينماير، فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم الافتتاح الرسمي لمقر الجامعة الألمانية الدولية "GIU" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية أن المجتمعات تحتاج إلى ثلاث ركائز أساسية هي التعليم والاقتصاد الجيد والعيش في حرية وسلام، مشيدًا بما تشهده الجمهورية الجديدة من تلاقي للفن المعماري المصري القديم مع التطور الحضاري الذي تمثله العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن مصر تتمتع بكنز كبير للمستقبل وهو الشعب المصري الذي يُلهم العالم في كافة المجالات ويتمتع بالابتكار والإبداع، وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تهدف إلى التوسع في التعليم التكنولوجي، مستعرضًا العديد من الاتفاقيات الناجحة بين الجامعات المصرية ونظيرتها الألمانية في هذا المجال، متطلعًا إلى التوسع في برامج الشراكة والتعاون في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والعلوم التطبيقية والتقنيات الجديدة مع الجانب الألماني، ساعيًا إلى تأسيس برامج مُشتركة موجهة لبناء القدرات في مجالات مُحددة تخدم خطط التنمية في البلدين.

(2) شهد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء افتتاح مقر جامعة باديا، بمدينة السادس من أكتوبر، وأكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استمرار جهود التوسع في التعليم العالي من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة، وتشجيع الاستثمار في التعليم كأحد أهم روافد التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لوضع مصر على خارطة الوجهات الجاذبة للراغبين فى الدراسة بالمنطقة العربية والشرق الأوسط، واستغلال مكانتها التاريخية كرائدة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد د. عاشور استمرار جهود التوسع في التعليم العالي من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة، وتشجيع الاستثمار في التعليم كأحد أهم روافد التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لوضع مصر على خارطة الوجهات الجاذبة للراغبين فى الدراسة بالمنطقة العربية والشرق الأوسط، واستغلال مكانتها التاريخية كرائدة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

(3) شهد د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات الأهلية 2024 (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة)، وخلال كلمته، قدم د.أيمن عاشور شكره للقيادة السياسية على دعمها الكامل لمنظومة التعليم العالي، وخصوصًا الجامعات الأهلية، كما وجه الشكر للسيد رئيس مجلس الوزراء على حضوره حفل تخريج أول دفعة من ثلاث جامعات أهلية دولية بدأت الدراسة فيها عام 2020-2021، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس اهتمام رئيس الوزراء بالتعليم العالي والبحث العلمي، وأكد د. أيمن عاشور أن رؤية الوزارة في تطوير منظومة التعليم العالي، ترتكز على تعزيز البرامج البينية في الجامعات الأهلية، وهذه البرامج تتيح تعليمًا متميزًا لتخصصات متداخلة، لمواكبة تحديات الحاضر، وتغيرات سوق العمل، مشيرًا إلى أنه تماشيًا مع برنامج عمل الحكومة، فقد تم تجهيز الجامعات الأهلية، ليس فقط من الناحية المادية، بل أيضًا من ناحية تدريب أعضاء هيئة التدريس على تصميم البرامج البينية بالتعاون مع خبراء دوليين.

(4) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وشركة أسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية، تهدف مذكرة التفاهم إلى دعم وتطوير قدرات أطباء وصيادلة الأورام بالجامعات المصرية، وتطوير أساليب التواصل والتشخيص فيما بينهم، وكذلك ضمان تطبيق البرتوكولات العلاجية وفق التوصيات العالمية بعلاج الأورام، ونشرها بين الأطباء والصيادلة، وذلك من خلال التعاون بين الجانبين لعقد النسخة الثانية من البرنامج العلمي التنافسي Oncolympics والتي تقام بمشاركة العديد من أقسام الأورام بالمستشفيات الجامعية التابعة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية؛ بهدف رفع كفاءة الطبيب والصيدلي المصري، ورفع الوعي الطبي بأمراض الأورام، ووجه الوزير بضرورة ربط التكنولوجيات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي بالقطاع الصحي، وأن يركز المحتوى العلمي في النسخة الثانية من مسابقة Oncolympics على تزويد معارف الأطباء والصيادلة بهذه الجوانب؛ بما يواكب أحدث النظم والمعايير العالمية في مجالات تشخيص وعلاج الأورام.

(5) استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فريق عمل مؤسسة شباب القادة، برئاسة النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وخلال الاجتماع أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية دور مؤسسة شباب القادة في تنمية قدرات الشباب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، مشيدًا بالجهود التي تبذلها المؤسسة في هذا الصدد، ورحب الوزير بالبرامج التي تنفذها المؤسسة، وأثنى على نتائجها الإيجابية، مؤكدًا تقديم كافة أشكال الدعم للمؤسسة؛ للاستمرار والتوسع في برامجها، كما أكد الوزير دعمه الكامل واهتمامه البالغ بهذه البرامج التي تعمل على بناء جيل من الطلاب لديهم الفكر والمهارات والأدوات لتنمية المجتمع المصري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

(6) شهد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات الحفل الذي نظمته أكاديمية الشروق، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من طلاب المعهد العالي للهندسة بالأكاديمية، (دفعة د.عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالي الأسبق)، وأكد د.أيمن عاشور أن الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلاب جامعاتنا ومعاهدنا، هو بمثابة تسجيل للحظة مهمة، تتجلى فيها معاني النجاح، وتحقيق واحد من الأهداف المهمة لبناتنا وأبنائنا الطلاب، وهو الحصول على الشهادة الأكاديمية التي تؤهلهم للالتحاق بالحياة العملية، وتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري ينتظر من هؤلاء الشباب مشاركة إيجابية في مختلف مجالات العمل الوطني، داعيًا الخريجين إلى الاقتداء بالنماذج والشخصيات المتألقة في العمل والعطاء والنجاح، وأن يكون هدفهم الأسمى نهضة بلادهم، مطالبًا الخريجين بالاستمرار في تطوير أنفسهم، وألا يكتفوا بما حصلوا عليه من معارف نظرية وعملية، وأن يسعوا إلى مزيد من التحصيل وجني الخبرات، والوقوف على كل جديد في مجالات تخصصهم.