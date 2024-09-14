شاهد.. ملعب مباراة الزمالك والشرطة الكينى فى الكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره الشرطة الكينى في ذهاب مباريات دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام فى الثالثة عصر اليوم.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك صورا لملعب المباراة، حيث يقام اللقاء باستاد نيايو الوطني بكينيا.

من جهته ألقى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين، صباح اليوم السبت بمقر فندق إقامة البعثة بالعاصمة الكينية نيروبي، قبل مواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومنح المدير الفني تعليماته الفنية الأخيرة للاعبين خلال المحاضرة الفنية التي أقيمت بفندق الإقامة، وتحدث عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.



الملعب قبل المباراة الملعب قبل المباراة

الملعب الملعب