وسائل الإعلام الإسرائيلى: الجيش فشل فى محور فيلادلفيا ونتنياهو يجب أن يختفى بأسرع ما يمكن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - ركز الإعلام الإسرائيلى فى نقاشاته خلال الساعات الأخيرة على فشل عمليات الجيش الإسرائيلى بمحور فيلادلفيا فى استعادة المحتجزين، وعلى مصير صفقة تبادل الأسرى.

وقال محلل الشؤون العسكرية فى قناة "كان 13" ألون بن دافيد إن الجيش الإسرائيلى يفنّد ادعاءات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن محور فيلادلفيا هو المكان الذى تتدفق منه الأسلحة والذخائر إلى حركة حماس.

ويقول الجيش عمليا لم يكن هناك تدفق للسلاح والوسائل القتالية عبر محور فيلادلفيا.

وفي سياق الانتقادات التي يوجهها مسؤولون أمنيون سابقون لنتنياهو بسبب حرب غزة، قال موشيه يعالون وزير الدفاع ورئيس الأركان سابقا "إن إسرائيل دولة صغيرة ولا يمكننا القضاء على أعدائها العرب والإيرانيين وغيرهم".

ودعا إلى رحيل حكومة نتنياهو، فقال "يجب أن تختفى هذه الحكومة من الوجود بأسرع ما يمكن"، من أجل إنقاذ دولة إسرائيل من "خراب الهيكل الثالث".

