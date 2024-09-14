نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الإنتاج الحربي تنظم ندوة توعوية للعاملين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنظيم الندوات التوعوية للعاملين والعاملات بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي؛ نظمت وزارة الإنتاج الحربي ندوة توعوية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، جاء ذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح "بكر" أنه حاضر بالندوة الشيخ الدكتور/ الشحات السيد العزازي إمام وخطيب مسجد مصر والذي أشار إلى أهمية إحياء ذكرى المولد النبوى الشريف وفضل إتباع سنة رسول الله أفضل الخلق سيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم، متحدثًا عن يوم مولده وحياته ورسالته وهجرته، مضيفًا أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة يأتي تعبيرًا عن محبة رسول الله وهو أمر مستحب واتفق علماء الأمة على استحسانه، لافتًا إلى أن سيرة النبي رمز الرحمة والأخلاق الكريمة تعلّمنا قيمًا إنسانية راقية تتآلف بها النفوس وتعمر بها الأرض إذا ما تم ترجمتها إلى واقع عملي في حياتنا.

وأوضح "بكر" أن تنظيم هذه الندوات يأتي في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنظيم ندوات توعوية تثقيفية للعاملين بالإنتاج الحربي في مختلف مجالات المعرفة (دينية - اجتماعية - صحية) تنفيذًا لتوجيهات السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنمية قدرات العاملين فكريًا ونشر الوعي الثقافي لهم بما ينعكس بالإيجاب على تطوير عقليتهم وتحسين مستوى معيشتهم وزيادة إنتاجيتهم.

بدورها أشارت السيدة/ أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص إلى أنه تم خلال الندوة التأكيد على ضرورة التمسك بمكارم الأخلاق والحفاظ عليها حيث كان رسول الله أُسوة حسنة يُحتذى بها في كل مواقف ومناحي الحياة، مضيفةً أنه تم في ختام الندوة الإجابة على بعض الأسئلة التي طرحها عدد من العاملين.