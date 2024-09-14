الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد النبي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 01:30 مساءً - تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف.

وقد أعرب السيد رئيس الجمهورية في برقياته لأشقائه الزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية بمناسبة حلول هذه الذكرى العطرة.. داعيا الله تعالى أن ينعم عليهم بموفور الصحة والسعادة وعلى شعوبهم الشقيقة بالمزيد من السلام والاستقرار والرخاء.

وقد بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول هذه الذكرى المباركة، حيث هنأهم سيادته بذكرى المولد النبوي الشريف وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا العزيزه بدوام التقدم والازدهار.