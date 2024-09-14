نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار في أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الوزير يعتمد الضوابط المُنظمة لتنفيذ رحلات العمرة للموسم الجديد

اعتمد الوزير، الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة للموسم الحالي، والتي أعدتها اللجنة العليا للعمرة والحج، وشملت القواعد المنظمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة، ومعايير إقامة المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وضرورة توافر 2 مُشرفين للسياحة الدينية من الشركة.

كما قررت الوزارة عودة تنظيم رحلات العمرة البري والبحري، حيث تضمنت الشروط كذلك التزام شركات السياحة بكافة الشروط والضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة.

ويمكن للمعتمرين الاستفسار أو الإبلاغ عن أي شكاوى أو أي كيانات غير شرعية تقوم بتنظيم رحلات العمرة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، أو عبر الخط الساخن للوزارة 19654، أو البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة [email protected]

نائب الوزير والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للبحر الأحمر يناقشان التعاون في مجال السياحة الساحلية بالبحر الأحمر

التقت نائب الوزير، بالرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للبحر الأحمر، والمدير التنفيذي للشراكات الإستراتيجية بالهيئة، وذلك بهدف تعزيز التعاون لتطوير منتجات سياحية وتنمية الحركة السياحية بالبلدين، والتعاون في مجال السياحة الساحلية بالبحر الأحمر.

يأتى هذا اللقاء تنفيذًا لتوجيهات الوزير فيما يتعلق بتعزيز التعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتطوير منتجات سياحية وتنمية الحركة السياحية بالبلدين.

متحف الحضارة يستقبل وفد رفيع المستوى من جمهورية ألمانيا

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، وفدا اقتصاديا ألمانيا رفيع المستوى ضم كل من وزير الدولة الألماني ومدير القطاع لمكتب الرئاسة وممثلي كبرى الشركات الألمانية، وعدد من رجال الاقتصاد والأعمال ومندوبين من السفارة الألمانية بالقاهرة، حيث قاموا بجولة داخب قاعات المتحف المختلفة.

وقد تم تقديم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف، وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، وأهمية المتحف الذي أصبح ركيزة أساسية في الترويج للحضارة المصرية العريقة، كما تم إهداء أعضاء الوفد كتالوج المومياوات الملكية والتي تعتبر أيقونة معروضات المتحف.

التفتيش على مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري السياحية بالبحر الأحمر

قامت الوزارة، بدفع لجان للتفتيش على عدد 22 مركز غوص حاصل على ترخيص، و17 مركز غوص تحت التأسيس، كما تم تحرير محاضر مخالفات وإنذارات لتوفيق الأوضاع.

كما تم إجراء التفتيش الفني والسياحي لعدد 35 مركز أنشطة بحرية حاصل على ترخيص، وعدد 17 مركز أنشطة بحرية تحت التأسيس، حيث تم إجراء عدد 10 معاينات مبدئية لمراكز تحت التأسيس، وتم تحرير محاضر مخالفات لعدد 10 مراكز، وتوجيه إنذار لتوفيق الأوضاع لعدد 12 مركز، وعدد 4 يخوت سفاري حاصلة على ترخيص.

كما تم رصد عدد 3 كيان غير شرعي تزاول نشاط الغوص دون الحصول على ترخيص، وعدد 5 كيان غير شرعي تزاول الأنشطة البحرية دون الحصول على ترخيص، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

بدء ترميم تمثال أبو الهول بميت رهينة

بدأ المجلس الأعلى للآثار، في أعمال الترميم الدورية لتمثال أبو الهول بالحديقة المتحفية بمنطقة آثار ميت رهينة، حيث سيتم تثبيت ما تم من أعمال ترميم سابقة خلال تسعينيات القرن الماضي للأنف والقدم، والتي تساقطت عدة مرات بفعل الزمن وعوامل التعرية.

وهو ثاني أكبر تماثيل لأبو الهول ضخامة بعد تمثال منطقة أهرامات الجيزة، وعثر عليه عالم الآثار البريطاني "فلندرز بتري" أثناء أعمال الحفائر بحرم معبد بتاح بالمنطقة الجنوبية الشرقية لمنطقة ميت رهينة، ومصنوع من الألباستر من عصر الأسرة 18، وأعيد استخدامه في عصر الرعامسة.

دورة تدريبية عن الترميم الأخضر بمتحف الحضارة

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية، دورة تدريبية مكثفة، ومتخصصة في مجال ترميم الآثار، بمشاركة 20 متدرب من مُرممي المتحف.

تضمن التدريب محاضرات نظرية وتطبيقات عملية، واستعراض لتطبيقات الترميم الأخضر واستخدام أساليب علمية صديقة للبيئة في عمليات الترميم والحفاظ على ممتلكات التراث الثقافي.

تؤكد هذه الدورة على التوصيات المتعلقة بالاستدامة في حفظ القطع الأثرية من خلال اعتماد الكيمياء الخضراء التي تركز على تقليل استخدام المواد الضارة، واكتساب المشاركين مهارات تطبيق ممارسات الترميم الأخضر على التراث الثقافي باستخدام مواد الحفظ الخضراء.

رصد وتقنين وضع البازارات والكيانات الممارسة للنشاط السياحي

تواصل الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، جهودها لرصد وتقنين وضع كافة البازارات والكيانات التي تمارس نشاط محال بيع العاديات والسلع السياحية، وذلك بدفع لجان للتفتيش على عدد من البازارات والكيانات الموجودة بمنطقتي خان الخليلي وشارع المعز.

وقد تم المرور على 88 بازار بمنطقة خان الخليلي، حيث تبين وجود 3 بازارات مُرخصة وغير مجددة التراخيص، و4 بازارات حاصلة على تراخيص من المحليات، و62 بازار يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من الوزارة. وتم المرور على 19 بازار بشارع المعز، وتبين وجود 18 بازار يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص سياحي، وبازار واحد حاصل على ترخيص من المحليات.

رحلة سياحية توعوية لأوائل طلبة الثانوية العامة

نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رحلة سياحية توعوية لأوائل طلبة الثانوية العامة لهذا العام، بالمرحلة العامة والدمج والمكفوفين وذوي الهمم بمختلف المحافظات، لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى. كما تم تنظيم عدة ندوات ورحلات السياحية توعوية للمواطنين بعدة محافظات، وذلك بهدف نشر الوعي السياحي والأثري لديهم.

وقد استهل طلاب الثانوية العامة البرنامج السياحي بالقيام بجولة بمنطقة أهرامات الجيزة ومنطقتي البانوراما وأبو الهول، ثم المتحف القومي للحضارة المصرية، بالإضافة إلى المومياوات الملكية وزيارة بحيرة عين الحياة، واختتم الطلاب برنامجهم السياحي بالقيام بجولة بمنطقة خان الخليلي.

معرض عن الشهداء الفرسان بالمتحف القبطي احتفالًا برأس السنة القبطية

نظم المتحف القبطي معرضًا أثريًا مؤقتًا لمدة شهر، عن الشهداء الفرسان في العصر القبطي بعنوان "القديس فارس" وذلك احتفالًا برأس السنة القبطية1741، ويهدف المعرض لإبراز مكانة الشهداء في تاريخ الكنيسة القبطية وتصويرهم على القطع الأثرية، ويضم 7 قطع أثرية من مقتنيات المتحف المميزة.

ويتكون المتحف من جناحين يضمان أكبر مجموعة في العالم من المقتنيات الأثرية التي تعكس تاريخ المسيحية في مصر منذ بداياتها الأولى، كما يضم مجموعات من القطع التي توضح تأثر الفن القبطي بجميع الثقافات السائدة بما في ذلك المصرية القديمة، اليونانية، الرومانية، والإسلامية.

القطع المميزة لسبتمبر بمتاحف الآثار تسلط الضوء على عدد من المناسبات

ضمن التقليد الشهري لمتاحف الآثار على مستوى الجمهورية لتسليط الضوء على القطع المميزة بها عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تم اختيار القطع الخاصة بشهر سبتمبر لعرضها في مكان مميز بكل متحف.



ووقع اختيار الجمهور هذا الشهر على مجموعة من القطع الأثرية التي تسلط الضوء على عدة مناسبات تم الاحتفال بها خلال شهر سبتمبر وهي عيد الفلاح الذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام، واليوم العالمي للنظافة والذي يتم الاحتفال به يوم السبت الثالث من شهر سبتمبر، واليوم العالمي للسلام والذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام.