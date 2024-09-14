مصر تشارك في اجتماع اللجنة الخماسية حول لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 02:26 مساءً - شارك السفير علاء موسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى بيروت، في اجتماع اللجنة الخماسية حول لبنان، والتي تضم إلى جانب مصر كل من المملكة العربية السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، والذي انعقد على مستوى السفراء في بيروت صباح يوم ١٤ سبتمبر الجاري، حيث ناقش السفراء الجهود الجارية لإنهاء الفراغ الرئاسي وشددوا على ضرورة إنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية اللبنانية في أقرب فرصة. كما توافقوا على تكثيف الاتصالات مع مختلف الأطراف السياسية اللبنانية لتقريب وجهات النظر وتعزيز الثقة المتبادلة فيما بينها.

وأكد السفير موسى خلال الاجتماع أن مصر التي سعت خلال الفترة الماضية لمنع توسع المواجهات العسكرية في جنوب لبنان بالتنسيق مع باقي أعضاء اللجنة الخماسية، تشدد على ضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي الذي يقترب من إكمال عامه الثاني، مؤكداً أن انتخاب رئيس جديد للبنان يمثل خطوة أولى على طريق استكمال مؤسسات الدولة اللبنانية، والمباشرة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للتعامل مع التحديات التي يواجهها لبنان.