جنرال إسرائيلى سابق يعترف : ننزف فى غزة.. وحيلة نتنياهو للبقاء فى فيلادلفيا لا معنى لها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 02:27 مساءً - صرح الرئيس السابق لشعبة العمليات فى الجيش الإسرائيلى، الجنرال يسرائيل زيف، اليوم السبت، بأن بلاده تنزف وما تزال عالقة فى قطاع غزة.

ونشر الجنرال يسرائيل زيف، مقالا مطولا في القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أكد من خلاله أن "استمرار القتال فى غزة دون استبدال نظام حركة حماس لا يؤدي إلى أي نتائج حقيقية ويكلف جنود الجيش الإسرائيلي حياتهم".

وأفاد زيف بأن "حيلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالبقاء فى محور فيلادلفيا الواقع بمدينة رفح جنوبى قطاع غزة، لا معنى لها .".

وشدد الجنرال الإسرائيلي السابق على أن كلا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في "سباق بشأن من يتسبب بحرب شاملة تعيد احتلال الضفة الغربية وتطيح بالسلطة الفلسطينية، كما أن إسرائيل تعيش حالة حرب استنزاف في الشمال أمام "حزب الله" اللبناني".