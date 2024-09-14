نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تمنح مكافأة 1500 جنيه للعاملين استعدادًا للعام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تعكس حرصها على تقدير جهود العاملين والهيئة المعاونة، وافق مجلس جامعة القاهرة خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 29 أغسطس 2024 على صرف مكافأة مالية قدرها 1500 جنيه لجميع العاملين بالجامعة. تأتي هذه المكافأة في إطار استعدادات الجامعة للعام الجامعي الجديد، والتي تتطلب جهدًا استثنائيًا من جميع كوادر الجامعة لضمان بيئة تعليمية مثالية.

توجهت إدارة الجامعة بالشكر والتقدير لجميع العاملين على ما بذلوه من جهود مخلصة خلال الفترة الماضية. فقد شهدت الأيام السابقة عملًا مكثفًا من أجل تهيئة البيئة التعليمية وتجهيز المرافق الأساسية مثل قاعات الدراسة والمعامل والمكتبات والمنافع المشتركة في جميع كليات الجامعة ومعاهدها. وحرصًا من الجامعة على توفير أفضل الظروف لاستقبال الطلاب، قام العاملون بترتيب وتنظيم كافة المرافق لضمان جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

كما أكدت الجامعة أن المكافأة المالية ستصرف بالكامل من صناديق الجامعة المركزية دون تحميل أي من الموارد الذاتية للكليات بأعباء مالية إضافية، وذلك في إطار دعمها المستمر للعاملين وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد.

وفي مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، قدمت الجامعة تهانيها لجميع العاملين متمنيةً لمصر الحبيبة ولجميع أفراد أسرتها الجامعية الخير واليمن والبركات. تعكس هذه الخطوة التزام الجامعة بدعم موظفيها وتعزيز روح التعاون والالتزام بينهم، مما يسهم في تحقيق أهدافها التعليمية والبحثية.

تأتي هذه المبادرة في وقت حاسم حيث تسعى الجامعة إلى ضمان تقديم أفضل تجربة تعليمية للطلاب، مما يعكس التزامها الراسخ بالجودة والتميز في التعليم.