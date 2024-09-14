نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد رسمي من السكة الحديد على حادث تصادم قطاري الزقازيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت هيئة السكك الحديدية بيانًا رسميًا بشأن حادث تصادم قطاري ركاب بالزقازيق. الحادث وقع بين قطار الركاب رقم 281 المتجه من الزقازيق إلى الإسماعيلية وقطار الركاب رقم 336 القادم من المنصورة والمتجه إلى الزقازيق، وذلك عند بلوك 5 في مدينة الزقازيق.

على الفور، تحرك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، برفقة رئيس وقيادات السكة الحديد إلى موقع الحادث. ووجه الوزير بسرعة إرسال معدات وأوناش الطوارئ، كما أمر بتشكيل لجنة من المتخصصين في السكة الحديد للتحقيق في الأسباب الفنية التي أدت إلى الحادث.