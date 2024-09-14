حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 06:35 مساءً - نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة يتابع حادث تصادم قطارين بمحافظة الشرقية وبكلف نائبه بالتوجه لموقع الحادث

الصحة: الدفع بـ39 سيارة إسعاف إلى موقع حادث تصادم قطارين في محافظة الشرقية

يتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تداعيات حادث التصادم الذي وقع بين قطارين، اليوم السبت، في مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى موقع الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ39 سيارة إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم نقل 29 مصاب إلى مستشفيي الأحرار وجامعة الزقازيق، فيما أسفر الحادث عن حالتي وفاة، وذلك في حصيلة أولية وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وجاري المتابعة.