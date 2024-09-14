آخر تفاصيل من «السكة الحديد»: اصطدام قطار ركاب 281 المتجه للإسماعيلية بقطار رقم 336 بالزقازيق

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 06:36 مساءً - أعلنت هيئة السكك الحديدية عن وقوع حادث اصطدام قطار ركاب رقم 281 ركاب المتجه من الزقازيق للاسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق عند بلوك 5 بمدينة الزقازيق

وعلى الفور تحرك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتتمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ورئيس وقيادات السكة الحديد باتجاه موقع الحادث ووجه الوزير بالدفع بمعدات واوناش الطوارئ وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.