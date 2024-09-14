إكسترا نيوز: تشكيل لجنة من السكة الحديد للوقوف على أسباب حادث الزقازيق

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 06:36 مساءً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن وقوع حادث اصطدام قطار ركاب رقم 281 ركاب المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق عند بلوك 5 بمدينة الزقازيق.



وحسب بيان صادر عن الهيئة نقلته فضائية إكسترا نيوز، على الفور تحرك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يرافقه رئيس وقيادات السكة الحديد، باتجاه موقع الحادث.

ووجه الوزير بالدفع يمعدات وأوناش الطوارئ، وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد، للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.