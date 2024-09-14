أخبار مصرية

وزير الأوقاف يعزي الصحفي عبد الرحيم علي في وفاة والدته

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعزي الصحفي عبد الرحيم علي في وفاة والدته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم  الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بخالص العزاء للكاتب الصحفي عبد الرحيم علي في وفاة والدته، رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقد أعلن الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة “البوابة نيوز” عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاة والدتة صباح اليوم وقد شيعت  صلاة الجنازة عقب صلاة  الظهر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا