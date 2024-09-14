نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعزي الصحفي عبد الرحيم علي في وفاة والدته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بخالص العزاء للكاتب الصحفي عبد الرحيم علي في وفاة والدته، رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقد أعلن الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة “البوابة نيوز” عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاة والدتة صباح اليوم وقد شيعت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة