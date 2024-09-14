نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرم جبر ونائبة وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسي يوقعان مذكرة تفاهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقّعت نائبة وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسي بيلا تشيركاسوفا، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمصر كرم جبر، على مذكرة التفاهم في مجال الإعلام.

جاء ذلك اليوم السبت، الموافق 14 سبتمبر الجاري، في موسكو، على هامش "قمة البريكس الإعلامية"، التي نظّمتها وكالة تاس الروسية.

وتنص الوثيقة على اعتزام الطرفين، تعزيز العمل في مجال تبادل المعلومات بهدف التغطية الموضوعية والشاملة لأهم الأحداث العالمية لمشاهدي البلدين.

وتنص عن نية الجانبان على المساعدة في الحصول المتبادل على الإذن أو التراخيص أو التسجيل لإنشاء وتشغيل وكالات الأنباء وتنفيذ زيارات الوفود الإعلامية. وبالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على التعاون في مجال تحديد المعلومات غير القانونية والمعلومات ذات الأهمية الاجتماعية غير الموثوقة عمدًا، ومكافحتها.

وأكد كرم جبر أهمية الاتفاقيات، لتعزيز العلاقات الثنائية في المجال الإعلامي.