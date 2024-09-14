محافظ الشرقية: عدد مصابى حادث قطارى الزقازيق محدود وتم السيطرة على الأوضاع

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 07:33 مساءً - كشف المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، تفاصيل حادث اصطدام قطارين بالزقازيق، قائلا أن الوضع تحت السيطرة تماما، ونقلت الحالات المصابة فورا إلى المستشفيات، وهناك عدد كبير من الإسعافات أكثر من المطلوب، وهناك استنفار كبير فى المستشفى ورعاية كاملة تقدم لهم، ومتابعة من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء على الوضع، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على وصول لمكان الحادث.

وأضاف الأشمونى، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أنه جرى نقل المصابين فى 4 مستشفيات على وجه السرعة، فعدد المصابين محدود والأوضاع تم السيطرة عليها، وسيتوجه بعد دقائق للانتقال للمستشفيات للاطمئنان على المصابين.

وأشار إلى أن المحافظة بها عدد من المستشفيات التى تتمتع بالخدمات المتوفرة، «أهالينا فى أمان ورعاية وكلنا واقفين جنبنا، والموقع أخلى تماما منذ أكثر من ساعة»