وزيرة التنمية المحلية تنسق مع الوزارات المعنية ومحافظ الشرقية لمتابعة حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 07:33 مساءً - أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عدد من الاتصالات الهاتفية مع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مساء اليوم لمتابعة تطورات حادث تصادم قطار ركاب رقم ٢٨١ ركاب المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلي الزقازيق.

وأشار محافظ الشرقية خلال اتصالاته مع وزيرة التنمية المحلية إلي تواجده في موقع الحادث لمتابعة مستجدات الوضع أولاً بأول واتخاذ الاجراءات اللازمة ، مشيراً إلي أنه فور وقوع الحادث تم رفع حالة الإستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونقل المصابين للمستشفيات لتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلي أنها تواصلت مع الوزارات المعنيه لمتابعة مستجدات الموقف فور وقوع الحادث والتنسيق مع محافظ الشرقية لتوفير كل الامكانات اللازمة بالمحافظة ودعم كل الجهود المبذولة من باقي الوزارات والجهات المعنية .