نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توجيه عاجل من وزير النقل بشأن حادث تصادم قطاري الزقازيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بسرعة الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ، من أجل رفع قطاري حادث الزقازيق من على القضبان.

كما وجه وزير النقل، بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب الحادث.

ووقع حادث تصادم بين قطارين في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، مما أدى إلى سقوط نحو 31 ضحية بين مصابين ووفيات، في إحصائية أولية.

التصادم كان بين قطار ركاب رقم 281 المتجه من الزقازيق إلى الإسماعيلية وقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق عند بلوك 5 في الزقازيق.

وعلى الفور، تحرك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إلى موقع الحادث.

وزارة الصحة، أعلنت عن الدفع بـ39 سيارة إسعاف لنقل المصابين، وتم تسجيل 29 إصابة وحالتي وفاة حتى الآن. المصابون تم نقلهم إلى مستشفيي الأحرار وجامعة الزقازيق.

من جانبها، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي بتقديم الدعم اللازم للمصابين وأسر الضحايا، بينما رفعت مستشفيات جامعة الزقازيق درجة الاستعداد القصوى لاستقبال المصابين، مع تقديم الرعاية الصحية العاجلة لهم.