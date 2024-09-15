نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية بالعام الدراسي الجديد 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزامنًا مع اقتراب انطلاق العام العام الدراسي 2024/2025 المقرر أن يكون من يوم السبت القادم 21 سبتمبر 2025، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات بالعام الدراسي الجديد 2025، وجاءت الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية بالعام الدراسي الجديد 2025 كالتالي:

- الأيتام:

يقدم ولي الأمر للمدرسة بصورة شهادة ميلاد، وصورة شهادة وفاة الأب، وصورة بطاقة الوصي علي الطالب دون تقديم بحث اجتماعي.

- أبناء المستفيدين من التضامن الاجتماعي:

يقدم ولي أمر الطالب صورة شهادة ميلاد الطالب، وصورة بطاقة ولي الأمر، وصورة بطاقة القبض للضمان الاجتماعي "الفيزا" وصورة من آخر إيصال لعملية القبض أو ما يثبت سريان الفيزا.

أبناء المطلقات:

تتقدم الأم بصورة شهادة ميلاد الطالب، وصورة بطاقتها وصورة من قرار الوصاية على الطالب، وصورة شهادة الطلاق، واستمارة بحث اجتماعي لعمل البحث اللازم وتقديمه إلى الأخصائي الاجتماعي في المدرسة.

أبناء المرأة المعيلة:

تتقدم الأم بصورة شهادة ميلاد الطالب، وصورة بطاقة الأم ومستند يثبت عدم مقدرة الأب على العمل، للإنفاق على الأسرة سواء بسبب المرض أو السجن، واستمارة بحث اجتماعي لعمل البحث اللازم وتقديمه إلى الأخصائي الاجتماعي في المدرسة.

أبناء ذوي الهمم والمكفوفين:

يتقدم ولي الأمر بصورة شهادة ميلاد الطالب، وصورة بطاقة الأب واستمارة بطاقة الخدمات المتكاملة، واستمارة بحث اجتماعي لعمل البحث اللازم وتقديمه إلى الأخصائي الاجتماعي في المدرسة.

- أبناء المفرج عنهم من السجون حديثا وليس لهم مصدر دخل:

يتقدم ولي الأمر بصورة شهادة ميلاد الطالب، وصورة بطاقة ولي الأمر ومستند يثبت خروج ولي الأمر من السجن حديثا، ومستند آخر يثبت عدم وجود دخل أو حيازة زراعية وأملاك، واستمارة بحث اجتماعي لعمل البحث اللازم وتقديمه إلى الأخصائي الاجتماعي في المدرسة.

أبناء العاملين في التربية والتعليم:

يتقدم بصورة شهادة ميلاد الطالب، وصورة بطاقة ولي الأمر ومستند يثبت عمل الأب أو الأم في التربية والتعليم، سواء بالعمل حاليا أو معاش على أن يسدد 50% من قيمة رسوم المصروفات الدراسية.