السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف

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أحمد جودة - القاهرة - في مناسبة عظيمة تمثل الاحتفال بمولد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، تقدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بتهنئة خاصة إلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية. وجاء في رسالتها:

"أهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الكريم، الذي كان مثالا للطهر والنقاء والتواضع والعمل بصدق وإخلاص في سبيل الله."

وأضافت السيدة انتصار السيسي: "وإنني أدعو الله عز وجل، أن يعيد هذه الذكرى العطرة بالخير واليمن والبركات على وطننا الحبيب مصر."

واختتمت تهنئتها قائلة: "كل عام وأنتم بخير."

مناسبة المولد النبوي الشريف

يعد المولد النبوي الشريف ذكرى سنوية عطرة يحتفل بها المسلمون حول العالم، إذ تأتي لتجدد قيم التسامح، والتواضع، والعمل الجاد من أجل خدمة الإنسانية، على خطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان قدوة في الأخلاق الحميدة والعمل الصالح.

في هذه المناسبة، تحرص العديد من الشخصيات العامة على توجيه التهاني والدعوات إلى الأمتين العربية والإسلامية، متمنين أن يعم السلام والازدهار والبركة على الجميع.