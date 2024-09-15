نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار التحسن النسبي في الأحوال الجوية، مع انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق.

حيث يسود اليوم طقس حار رطب خلال النهار، ويميل للحرارة والرطوبة ليلًا.

أبرز ملامح حالة الطقس

شبورة مائية خفيفة : تظهر صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

: تظهر صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية. نشاط الرياح: يؤثر بشكل إيجابي على حالة الطقس، حيث تنشط الرياح على بعض المناطق ما يساهم في تخفيف الإحساس بالحرارة.

فرص سقوط الأمطار:

توجد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. الرياح تنشط على بعض الشواطئ مثل مطروح، العلمين، الإسكندرية، وبلطيم ، مع وصول سرعة الرياح إلى ما بين 40-50 كم/ساعة .

، مع وصول سرعة الرياح إلى ما بين . ارتفاع الأمواج على الشواطئ المذكورة يتراوح بين 1.5-2.5 متر، لذا يُنصح المصطافين بتوخي الحذر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 16 سبتمبر 2024

القاهرة الكبرى والوجه البحري : العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة.

: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة. السواحل الشمالية : العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة.

: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة. جنوب سيناء : العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.

: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة. شمال الصعيد : العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.

: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة. جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 40 درجة.

نصائح للمصطافين: