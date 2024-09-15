قرينة رئيس الجمهورية تهنئ شعب مصر والأمتين العربية والإسلامية بالمولد النبوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 10:33 صباحاً - أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن تهنئتها للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقالت السيدة انتصار السيسي - في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - "أهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الكريم، الذي كان مثالا للطهر والنقاء والتواضع والعمل بصدق وإخلاص في سبيل الله، وإنني أدعو الله - عز وجل - أن يعيد هذه الذكرى العطرة بالخير واليمن والبركات على وطننا الحبيب مصر. كل عام وأنتم بخير."