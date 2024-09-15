سلامة الغذاء: 79 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح وفحص 815 منتجا في أسبوع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 10:33 صباحاً - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 34 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 7 – 13 سبتمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 40 مأمورية رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 35 زيارة، وأصدرت الإدارة 357 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 338 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3610 رسالة بنحو 180 ألف طن لعدد 1465 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 616 صنف من خضروات ودقيق منتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت الفاصوليا بأنواعها قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 15 ألف طن، تليها البطاطا الحلوة بإجمالي 11 ألف طن، ثم البصل بإجمالي 10 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 64 صنف بنحو 40 ألف طن.

وتصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 14 ألف طن ، يليها الرمان بإجمالي 7 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 53 صنف بنحو 29 ألف طن.

ومثلت أسبانيا، السودان، السعودية وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 152 دولة مستوردة.

واحتل ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 550 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 490 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 450 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1920 رسالة بنحو 457 ألف طن لعدد 757 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 206 صنف من قمح، سكر خام وزيوت متنوعة من 81 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها أوكرانيا، البرازيل وبلغاريا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 606 رسالة، يليه ميناء السخنة والذي احتل المركز الثاني بـ 288 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 266 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 27 منتج و6 شركات، ونفذت 5 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 815 منتج جديد، وأصدرت 13 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 79 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح و 2 زيارة تفتيش أخرى على مضارب الأرز، وذلك على مختلف محافظات الجمهورية، كما تم تسجل 10 منشآت غذائية لتداول الأرز بمحافظات أسوان، المنوفية، الدقهلية ودمياط.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 39 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 26 شكوى وجاري فحص 13 شكوى.

ونفذ مفتشي إدارة الشكاوى حملات على 858 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الاسماعيلية، الشرقية، أسيوط، البحيرة، الوادي الجديد، الغربية، الدقهلية، الجيزة، المنوفية، بني سويف، أسوان، المنيا، شمال سيناء، بور سعيد، البحر الأحمر والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 57 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 770 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 523 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 381 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 32 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، القاهرة، الشرقية، البحيرة، البحر الأحمر، الاسكندرية، الدقهلية، الأقصر، قنا، جنوب سيناء، الاسماعيلية، سوهاج، أسوان، المنوفية، الفيوم، أسيوط، السويس والجيزة، وتم استيفاء 2 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تمت معاينة 3 مخازن تغذية مدرسية (قائمة بالفعل) في محافظتي قنا وسوهاج.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 16 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الغربية، البحيرة، الاسماعيلية، الشرقية، الغربية والفيوم.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 79 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحر الأحمر، بور سعيد، أسوان والأقصر.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 24 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط، القليوبية والاسكندرية.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 524 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 17 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 68 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 26 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وقامت إدارة المجازر بتنفيذ حملة على بعض المجازر اليدوية في بعض أحياء محافظتي الجيزة والقليوبية، وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

كما تمت المشاركة في أعمال استلام مجزر المنصورة العمومي ومجزر دكرنس الحكومي بمحافظة المنصورة، والذي تم تطويره طبقًا للاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك ضمن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 8 مأموريات رقابية في محافظات القاهرة، القليوبية، الشرقية، البحيرة، بني سويف، الجيزة وسوهاج.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 12 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 30 حملة تفتيشية موسعة على 241 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 12 طن سمك هارنج منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، 300 كجم عسل أسود غير مطابق للمواصفات القياسية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 80 محضرًا، تنوعت ما بين محاضر نقص اشتراطات صحية،

ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي (لحوم، أسماك، مخبوزات) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، المحافظة، مجلس المدينة) على 35 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينه كفر سعد.

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 263 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية بعضها مشتركة مع جهاز حماية المستهلك ومديريتي الطب البيطري والتموين والتجارة الداخلية، حيث تم المرور على 29 منشأة غذائية وتم خلال هذه الحملات توعية القائمين عليها بدور واختصاصات الهيئة وتوجيههم للتسجيل بالهيئة واستيفاء متطلبات سلامة الغذاء، وبناءً على هذا التوجيه تم تسجيل 6 محطات ومراكز تعبئة نباتات طبية وعطرية والبدء في استيفاء الاشتراطات اللازمة لسلامة الغذاء، كما أسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر ضد منشآت غذائية لإدارتها بدون ترخيص، 1 محضر ذبح خارج المجازر، 3 محاضر ضبط كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 14 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك).

حيث تم المرور على 60 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (سندوب، دكرنس، ميت غمر، بني عبيد، المنصورة)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص، وتحرير 23 محضرًا (عدم وجود شهادات صحية، غش تجاري، تحفظ، عدم وجود تراخيص، عدم توافر اشتراطات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، ذبح خارج المجازر)، كما تم التحفظ على 6 أطنان (ملح طعام مجهول المصدر، دقيق، دهن نباتي، بسكويت).

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية بتنفيذ 31 حملة تفتيشية على 123 منشأة غذائية ببعض مدن ومراكز وقرى المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، قويسنا، أشمون، منوف، الشهداء، السادات، الباجور)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشارك فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج في عدد من الحملات المشتركة مع (ديوان عام المحافظة، مديرية الطب البيطري، مديرية التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك، حي شرق)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من مجمدات اللحوم، مصادرة 110 كجم دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي، تحرير 7 محاضر مخالفات.

كما نفذ الفرع 3 حملات تفتيشية على 11 منشأة غذائية في نطاق مدن ومراكز المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المختلفة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 22 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 105 منشأة غذائية وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، فاقوس، أبو حماد، بلبيس، ههيا وغيرها من المراكز)، أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم إعادة المرور على 24 منشآت غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية، وتحرير 8 محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء للمنشآت غير المستجيبة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بتنفيذ 35 حملة تفتيشية على 226 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، أبو المطامير، حوش عيسى، إيتاي البارود.. وغيرها من المراكز)، وقد أسفرت تلك الحملات عن رصد كمية من عبوات مواد غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المواد الغذائية من قبل مفتشي هيئة سلامة الغذاء.

ونفذ فرع العاشر من رمضان 4 حملات تفتيشية على 39 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، ووجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.

كما نفذ الفرع حملة مشتركة مع التموين ومديرية الطب البيطري حيث تم المرور على 3 منشآت غذائية، وقد أسفرت عن تحرير 2 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسون بتنفيذ 11 حملة تفتيشية موسعة بالتنسيق مع مباحث التموين، حيث تم المرور على 22 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 3 محاضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بتنفيذ 7 حملات تفتيشية على عدد من المنشآت الغذائية أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنيا 2 حملة تفتيشية مشتركة مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين ومجلس المدينة، حيث تم المرور على 9 منشآت غذائية أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها تغير في الخواص الطبيعية، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.